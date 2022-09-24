Украинское футбольное руководство планирует получить компенсацию за нанесенный ущерб отечественному спорту №1 и его инфраструктуре.

Один из пострадавших стадионов в Украине / Коллаж из открытых источников

Во время трансляции поединка 5-го тура Лиги наций между Арменией и Украиной (0:5) комментатор Андрей Столярчук сообщил, что УАФ подала иск в Европейский суд по правам человека о возмещении Россией ущерба.

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С первого дня вторжения Российской Федерации в Украину фиксируется и систематизируется весь нанесенный вред нашему футболу. Наша страна потребует полного возмещения ущерба. Рассмотрение жалобы еще не начиналось.

Напомним, сегодня уже 213-й день полномасштабной войны режима Путина против сильной Украины. Наши военные мужественно стоят и медленными шагами освобождают оккупированные территории.