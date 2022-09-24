Українське футбольне керівництво планує отримати компенсацію за завдані збитки вітчизняному спорту №1 та його інфраструктурі.

Один з постраждалих стадіонів в Україні / Колаж з відкритих джерел

Під час трансляції поєдинку 5-го туру Ліги націй між Вірменією та Україною (0:5) коментатор Андрій Столярчук повідомив, що УАФ подала позов до Європейського суду з прав людини щодо відшкодування Росією збитків.

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З першого дня вторгнення Російської Федерації в Україну фіксується й систематизується уся заподіяна шкода нашому футболу. Наша країна очікувано вимагатиме повного відшкодування збитків. Розгляд скарги ще не розпочинали.

Нагадаємо, сьогодні вже 213 день повномасштабної війни режиму Путіна проти сильної України. Наші військові мужньо стоять та повільними кроками звільняють окуповані території.

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