"Сине-желтые" смогли реабилитироваться за неудачу в Шотландии. Александр Петраков сменил всю команду – на поле вышли 11 новых футболистов. Это дало результат в виде уверенной победы 5:0, хотя в первом тайме украинцы забили всего однажды. А вот во второй половине, как говорится, "прорвало" – еще 4 точных удара.

Армения – Украина – 0:5 – видео голов

"Кроме победы, какие я сделаю выводы из этой игры? Футбол бывает очень жестоким. Я в таком положении был 21 сентября (после поражения в Глазго – прим.), в котором сейчас оказался тренер Армении и вся их сборная. Я хочу поддержать тренера. Есть такое выражение – они попали под каток. Под наш каток.

Игра Игнатенко? Я не люблю выделять какого-то одного игрока. Футбол – это командный вид спорта. Вот даже гол – это чья-то ошибка. Я вам покажу, что бывает такая цепь ошибок, понимаете? Могу показать в любой игре. Поэтому кого-то выделять не надо. Жестокий бывает футбол.

Ждать ли такой же состав с Шотландией, как был сегодня? Хитрый ты такой, да? Ты в шотландской сборной работаешь (к журналисту – прим)? Я уже говорил об этом. Я всегда рискую. Какой будет состав – еще подумаю. Не боюсь критики, у меня такая должность. Для меня эта критика была тяжелой сначала, а сейчас я уже все понимаю, поэтому о составе не скажу.

Я не удивлен этим результатом. Как бы сказать, очень хорошо, что было такое очень болезненное поражение, и ребята все поняли и все выполняли. Я им очень благодарен. Это их победа. Я благодарен им за то, что не опустили руки. Спасибо им. Они молодцы.

Удивление, что я выпустил 11 новых футболистов? Чтобы вы все знали. У меня у сборной нет основных игроков. У нас коллектив единый. Не может быть в сборной первый и второй состав. Чтобы вы понимали, у нас такого нет. У сборной атмосфера другая, и конкуренция иная, чем в клубах. Вышли те, у кого нет практики, я доверился им, они все выполнили. Мы в игре, хотим реванша и обыграть Шотландию. Как говорится, "отмазаться".

Сделаем все вероятное, но это спорт. Спасибо Армении, нас здесь очень хорошо приняли. Все хорошо, очень спасибо. Желаю Армении, чтобы не было у вас войны", – подытожил Александр Петраков.

Последний матч Лиги наций "сине-желтые" сыграют 27 сентября против Шотландии. Именно в этой игре, которая состоится в Кракове, определится, кто займет первое место в группе и выйдет в элитный дивизион А.

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