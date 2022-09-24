Это уже 10 встреча в истории противостояния команд. Матч, как и онлайн-трансляция Армения – Украина на "Футбол 24", стартовал в субботу, 24 сентября, в 16:00. "Сине-желтые" до сих пор еще никогда не проигрывали "горцам", а сами побеждали 6 раз. В то же время на поле Армении нашим ребятам регулярно приходилось трудно: 2 ничьи и выстраданный камбэк в предыдущих 3 матчах. К тому же, украинцы доселе еще никогда не побеждали отчетного соперника трижды подряд. Во всех случаях после двух побед (а именно такая серия и сейчас) армяне сводили следующую игру к ничьей. После поражения от Шотландии, отобравшей первое место, дающее право повыситься в классе до элитного дивизиона Лиги наций, уже не было права на ошибку.

Армения – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Петраков полностью обновил стартовый состав между двумя решающими дуэлями против Шотландии. В частности, в основе дебютировал Даниил Игнатенко. Хавбек Бордо до сих пор только на замены выходил. Также главный тренер изменил схему, выпустив 3 центральных защитников и 2 опорников. На старте встречи активничал фланг Цыганкова и Тымчика. А вот первый удар на 5 минуте исполнила Армения. Кривцов в центре поля подарил мяч, чем воспользовался 30-летний Лукас Селараян. Полузащитник американского Коламбус Крю, который за сборную сегодня играл в атаке, быстро убежал от защитников, и лишь сейв Лунина спас ситуацию.

Армения – Украина – видео голов и обзор матча

Еще одна опасная атака хозяев. Простенький заброс со своей половины на ход. Качараба не успевает догнать своего игрока, проходит удар мимо ворот, но там офсайд. Игнатенко завалил на газон Барсегяна. Лунин не с первой попытки парировал не очень сильный удар Бичахчяна со штрафного, Миколенко подстраховал на добивании. Пока у Украины ни одного намека на удары или острые передачи в стартовые минут 17, армяне начинают более нагло все большими силами выбираться в атаку. Обе команды, впрочем, показывают несостоятельность в позиционных атаках.

Ну, хоть что-то, по крайней мере для статистики. Забарный на 18-й забросил вперед, Яремчук скинул назад, у Цыганкова не получился удар метров с 16. Игнатенко также набросил в штрафную. Все тот же Цыганков с острого угла не прошил Юрченко. А дальше оба наших вингера разыграли быструю комбинацию. Цыганков и Зубков создали большинство на левом фланге. Виктор разрезал одним пасом, соперник не успел выйти в офсайд, так что игрок Шахтера спокойно выкатил на дальнюю штангу, где защитник Динамо Тымчик забивал уже в пустые ворота.

И снова Александр вовремя подключается в атаку. Находят партнеры нашего правого защитника в высокой позиции. Прострел с рикошетом получается почти ударом. Голкипер хозяев своевременно сориентировался. Качараба сознательно сбрасывал назад головой, Лунин не поверил в себя и не вышел из ворот, довольно нервно выпустив мяч на угловой. Хорошо, что судьи зафиксировали крохотный офсайд. Не очень плотно играют украинцы в своей трети поля. Позволяют армянам разыгрывать, но до реальной угрозы дело не доходит.

Забавно выглядят попытки прессинга от команды Капарроса. Как только "сине-желтые" отыгрывают нескольких соперников через пас, тот же Забарный может без какого-либо сопротивления продвигаться едва ли не через половину поля. Но и наши ребята плоховато используют полученное пространство уже на чужой половине. Барсегян прошел двоих на правом фланге и отдал в штрафную на Бачихчяна. Кривцов заблокировал уже второй удар. С вингером братиславского Слована ничего не могут поделать ни опорники, ни защитники. Барсегян заработал очередной стандарт. Селараян прошил развалившуюся стенку, но не попал в створ ворот.

Игнатенко внес хаос причудливым дриблингом и ударом в падении. Юрченко такого не ожидал, однако снаряд разминулся с дальним нижним углом. Тымчик несколько раз интересно поддерживает атаку. Есть скорость, есть остроумное пробрасывание между ног сопернику, но чего нет, того нет – последний пас хромает. Украина играла чуть тоньше до забитого гола, но потом отошла к своим воротам и начала ощущать довольно неприятные покусывания Барсегяна. Отмечаем попытки наращивать преимущество впереди через дальние передачи Забарного. Именно с заброса Ильи на фланг Миколенко началась голевая атака. Этим же методом пытается действовать и Игнатенко, который выводил во вратарскую Цыганкова. Далее же пошли пляски от счета с попыткой свести оборону к минимальным рискам.

В перерыве по замене у каждой сборной. Пихаленок заменил Сидорчука, который на ровном месте схлопотал желтую карточку, подарив перед тем мяч сопернику в стиле Кривцова. Забарный сыграл не совсем чисто. Штрафной неточным выстрелом запорол Дашян. Барсегян эффектно ножницами пробил в ближний угол, где Лунин со второй попытки укротил мяч. Все те же на манеже. Барсегян выбегал на Лунина после паса за спины, начал крутиться вокруг вратаря и защитников. Однако и удар армянского вингера заблокировали, и положение вне игры судьи с опозданием зафиксировали. Довольно слаженно трио центрбеков ловит соперника в офсайд.

Забарный начинает атаку на чужой половине, Яремчук в касание сбрасывает на свободного Тымчика, получающего время и место для прохода с последующей передачей. Наконец-то идет резаный пас фулбека в центр, а не в лоб по прямой. А там Зубков без лишних раздумий пробивает в девятку. Пихаленок начал и продолжил атаку, Цыганков в касание обыгрался с Яремчуком и пробил с нулевого угла. Снаряд едва не опустился в ворота. Капаррос снял Барсегяна, против которого украинцам было тяжелее всего действовать в обороне. Цыганков протащил мяч и крутил в дальний – красиво, но несколько неточно.

Снова дарим момент неудачным пасом на чужой половине. Забарный обрезался, Селараян зря поверил в свой дальний удар. Ярмоленко и Довбик заменили на 66 минуте Цыганкова с Яремчуком. Эти ходы Петракова сработали очень быстро. Пихаленок в очередной раз правильно разыгрывает у чужих ворот. Ярмоленко выдает роскошную закидушку, Зубков к голу добавляет дубль результативных передач, набрасывая еще правее. Довбик уже поражал пустые ворота. Мудрик заменил Зубкова на 72 минуте, сразу после второго ассиста вингера Шахтера. Матвиенко вместо Кривцова на 77-й.

Обоим крайним защитникам сборной Украины оказывают помощь. Армяне пробивают издали, Лунин оформляет 4 сейв. Снова хорошенько работает первый пас Забарного. Ярмоленко и Довбик разыгрывают, проходит пас назад на совсем свободного Игнатенко, который с 3 дальней попытки забивает свой дебютный гол в первом матче в основе сборной. Артем еще и дубль успел оформить. Днепрянин после нескольких верховых дуэлей опустил мяч вниз, накрутил защитников и переиграл голкипера. Украина впервые в истории трижды подряд обыгрывает Армению. Команда Петракова до вечернего матча Ирландии против Шотландии вернулась на первое место, опережая последнюю на 1 балл. Все в любом случае решит дуэль против "тартановой армии" во вторник, 27 сентября, в 21:45.