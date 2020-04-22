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УПЛ подготовила график завершения сезона 2019/20 – чемпионат будет доигран в интенсивных условиях

20:22 176 Читати українською
УПЛ подготовила график завершения сезона 2019/20 – чемпионат будет доигран в интенсивных условиях
Шахтер и Динамо еще сыграют / ФК Шахтер

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что Премьер-лига уже разработала календарь доигрывания чемпионата 2019/20.

Напомним, из-за пандемии коронавируса УПЛ ушла на вынужденную паузу после 23-х туров. После этого неоднократно появлялись разговоры о вероятности досрочного завершения сезона.

Впрочем, руководство УПЛ настроено доиграть чемпионат и уже подготовило ориентировочный календарь матчей.

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"У нас уже есть готовый календарь, как мы будем проводить наш чемпионат после его возобновления. Как мы уже информировали клубы, у всех будет минимум две недели на подготовку к первому матчу возобновленного чемпионата. Все верим и надеемся, что это будет как можно быстрее.

Нам потребуется минимум полтора месяца на проведение оставшихся туров (их 9 – прим.). С учетом Кубка Украины. Также есть некоторые туры, которые будут проводиться по схеме "среда-выходные-среда". Пока что таких спаренных туров три", - рассказал Дикий в эфире "Футбол News".

Заметим, сегодня Кабинет министров Украины официально продлил карантин до 11 мая.

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Теги
коронавирус Кубок Украины УПЛ Евгений Дикий
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