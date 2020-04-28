УАФ провела спеціальну нараду щодо варіантів поновлення чемпіонату України

Чи буде дограний чемпіонат України 2019/20? / ФК Шахтар

УАФ на спеціальній нараді разом з представниками УПЛ та ПФЛ обговорила варіанти виходу з карантину.

Українська асоціація футболу ініціювала провела спеціальної наради, на якій були присутні також представники УПЛ, ПФЛ, Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів, Всеукраїнської професійної спілки "Футбол України". УАФ представляв перший віце-президент Олег Протасов.

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Функціонери обмінялися даними щодо поточної ситуації, що склалася в українських професіональних командах. Зокрема, обговорили варіанти виходу з карантину та ситуацію з контрактами, на виконання яких може вплинути зміна дати закінчення сезону, інформує офіційний сайт УАФ.

Також відбулося попереднє обговорення розроблених лігами варіантів календарів матчів після відновлення змагань. Найближчим часом будуть проведені спеціальні робочі наради з представниками команд УПЛ та ПФЛ.

Нагадаємо, змагання в УПЛ зупинені після 23 турів. Лідирує Шахтар, який випереджає Зорю та Динамо на 13 пунктів. Нещодавно Андрій Павелко заявив, що сподівається на успішне догравання змагань.

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