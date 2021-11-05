Украинская ассоциация футбола продлила контракт с главой Комитета арбитров Лучано Лучи, сообщает официальный сайт организации.

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Итальянский специалист работает на этом посту с 2015 года – ранее он являлся помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины. К заслугам Лучи приписывают введение в украинском футболе системы VAR, а также регулярные назначения отечественных арбитров на международные матчи.

Ранее сообщалось, что Лучано не сможет продолжать работу в должности по состоянию здоровья. Летом Лучи попал в ДТП и по сей день проходит курс восстановления. На место 72-летнего итальянца сватали его соотечественника – экс-арбитра ФИФА Никола Риццоли.

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