Українська асоціація футболу продовжила контракт із головою Комітету арбітрів Лучано Лучі, повідомляє офіційний сайт організації.

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Італійський фахівець працює на цій посаді з 2015 року – раніше він був помічником куратора суддівського корпусу ФФУ П'єрлуїджі Колліни. До заслуг Лучі приписують впровадження в українському футболі системи VAR, а також регулярні призначення вітчизняних арбітрів на міжнародні матчі.

До слова, раніше повідомлялося, що Лучано не зможе продовжувати роботу на посаді за станом здоров'я. Влітку Лучі потрапив у ДТП і досі проходить курс відновлення. На місце 72-річного італійця сватали його співвітчизника – екс-арбітра ФІФА Нікола Ріццолі.

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