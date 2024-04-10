"УЕФА официально платит бонус каждой ассоциации за выход ее сборной на евро в размере 9,25 миллиона евро (388 миллионов гривен по курсу 42).

Шевченко имеет первый скандал во главе УАФ – помощники "не поделили" деньги за Евро-2024

В докладной Сагайдак говорится о 100+ тысячах гривен на нужды футзала. Так мне смешно от этого. Невероятно смешно от такого распоряжения средствами. 100 тысяч из почти 400 миллионов. Не себе в карман, а на нужды сборной по футзалу. Это же коррупционер с большой буквы. Вы понимаете из чего весь скандал?

История заключается в другом. Мой WhatsApp подарил сенсационную новость – было две попытки влияния на компанию, которая проводит аудит деятельности УАФ за предыдущие 10 лет. Проще говоря – две попытки подкупа. Одна в Швейцарии, одна – в Украине. То есть есть факты, что аудиторам пытались предложить финансовое вознаграждение, чтобы затормозили процесс или дали ложные показания.

С одной стороны у нас нюансы с аудитом, а с другой – скандал, где жертвой выступает финансовый директор УАФ Евгения Сагайдак – человек команды предыдущего руководства УАФ. Она работала финдиректором у Павелко.

Этот скандал с этой женщиной... Я не вижу здесь никакого скандала. Я вижу искаженную суть. Когда заходят деньги от УЕФА на УАФ, это не значит, что все они идут на сборную, они идут в бюджет УАФ, а уже потом распределяются. Не знаю, как финдиректор УАФ с многолетним стажем не может этого не понимать. Или просто не хочет этого понимать, потому что ей так выгодно", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, Андрей Шевченко стал руководителем УАФ 25 января, заменив на этом посту Андрея Павелко.

Украинец в ЛЧ сделал дубль, которого не было: тренировался с легендами Динамо, играл с Недведом – безумная история 90-х