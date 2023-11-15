Украинская ассоциация футбола наконец-то сообщила о товарищеской игре с польским клубом.

Сборная Украины в рамках подготовки к матчу смерти против Италии за выход на Евро-2024 в четверг, 16 ноября, проведет спарринг с представителем второго польского дивизиона – гданьской Лехией.

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"Эта встреча имеет сугубо подготовительный статус, а потому состоится за закрытыми дверями", – сообщила пресс-служба УАФ за 18 часов до старта матча.

К слову, ранее о спарринге объявил сам польский клуб, указав место проведения встречи и время начала.

Напомним, поединок между сборными Украины и Италии состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене. Начало встречи в 21:45.

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