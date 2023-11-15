Сборная Украины продолжает подготовку к решающему поединку за выход на Евро-2024 против Италии, который состоится 20 ноября. В четверг, 16 ноября, подопечные Сергея Реброва сыграют спарринг с польской Лехией, которая нынче борется за выход в Экстраклясу.

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Пресс-служба гданьского клуба в своих соцсетях анонсировала матч, который состоится в закрытом режиме, разместив на афише поединка украинского полузащитника Максима Хланя. Согласно опубликованной информации, тайный спарринг состоится в 17:00 по киевскому времени и пройдет на "Полсат Плюс Арене" в Гданьске (домашнем стадионе Лехии).

Напомним, сейчас в активе сборной Украины 13 очков, Италия отстает на 3 пункта, но имеет игру в запасе с Северной Македонией.

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