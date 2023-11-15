Українська асоціація футболу нарешті повідомила про товариську гру з польським клубом.

Збірна України в рамках підготовки до матчу смерті проти Італії за вихід на Євро-2024 у четвер, 16 листопада, проведе спаринг з представником другого польського дивізіону – гданською Лехією.

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"Ця зустріч має суто підготовчий статус, а тому відбудеться за зачиненими дверима", – повідомила прес-служба УАФ за 18 годин до старту матчу.

До слова, раніше про спаринг оголосив сам польський клуб, вказавши на місце проведення зустрічі та час початку.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Італії відбудеться у понеділок, 20 листопада, у німецькому Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45.

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