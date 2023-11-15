Оборонец СК Днепр-1 Александр Сваток поделился ожиданиями от решающего матча "сине-желтых" за выход на Евро-2024.

"У итальянцев всегда очень сильная команда, с индивидуально сильными игроками, тактически подкованная.

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Не хочется говорить о фаворите грядущего матча – все будет понятно на футбольном поле. Думаю, с мотивацией у нас все будет в порядке", – сказал Сваток в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, поединок между сборными Украины и Италии состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене. Начало встречи в 21:45.

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