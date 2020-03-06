УАФ планує запровадити в УПЛ Дивізіон Б

Президент УАФ Андрій Павелко заінтригував створенням нового турніру в Україні.

"Надійшла пропозиції з сезону 2021/22 розглянути реформу чемпіонатів U-19 і U-21. Доручили робочій групі спільно з УПЛ доопрацювати це питання.

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Там є цікаві ідеї зробити Дивізіон Б при УПЛ, де виховувалися б футболісти на базі U-19, але з можливістю залучення старших дітей. Їх може бути 3-4, це питання обговорюється", – сказав Павелко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, зараз у молодіжній лізі України змагаються 11 команд. Після 19-ти турів Шахтар лідирує, випереджаючи Динамо лише за додатковими показниками.

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