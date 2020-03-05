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УАФ официально утвердила новый формат УПЛ

19:50 713 Читати українською
УАФ официально утвердила новый формат УПЛ
УАФ утвердил изменение формата УПЛ / фото из открытых источников

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о решении Исполкома организации изменить формат проведения УПЛ.

"Важным и положительным решением Исполкома стало возвращение к формату проведения чемпионата УПЛ с участием 16 клубов, который заработает в сезоне 2021/2022.

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Это один из главных признаков того, что украинский футбол растет после нескольких сложнейших лет в условиях войны и экономического спада. Это новые возможности для роста клубов и привлечение болельщиков на стадионы в разных уголках Украины", – написал Павелко в своем фейсбуке.

Напомним, в сезоне 2020/21 в Favbet Лиге будет выступать 14 команд.

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