Комитет арбитров УАФ дал объяснения по пенальти на 1-й минуте во встрече 5-го тура Первой лиги Металлист – Оболонь (3:0).

"Игровая ситуация связана с назначением 11-метрового удара в ворота Оболони, а именно: неправомерным ведением единоборства между защитником Оболони Олегом Бородаем и нападающим Металлиста Жо в пределах штрафной Оболони (видео).

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Жо, контролируя мяч на высокой скорости ворвался в штрафную команды гостей, Бородай, проигрывая в скорости этого нападающему, сзади, без попытки сыграть в мяч, споткнувшись ногами, допустил неправомерный физический контакт с ним, что привело к потере контроля над мячом и падения атакующего игрока Металлиста.

Согласно такому ходу событий на поле было правильно назначен 11-метровый удар", – говорится в объяснении на сайте УАФ.

Напомним, Металлист неоднократно обвиняли на старте сезона в работе с арбитрами через частоту изъятий у соперников харьковчан и предназначенных пенальти.

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