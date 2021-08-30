Подопечные Александра Кучера разгромили "пивоваров" (3:0), но после поединка руководство Оболони обратилось к УАФ и ПФЛ с просьбой оценить рооботу судейской бригады во главе с Геннадием Серпутько. Уже на 1-й минуте он поставил пенальти в ворота киевлян и, по мнению представителей Оболони, принял несколько противоречивых решений в пользу Металлиста.

"Это изнасилование не только клуба Оболонь, а всего футбола", – арбитраж в матче с Металлистом снова подвергся критике

Президент ПФЛ Александр Каденко отреагировал на заявление, попросив Оболонь предоставить видеодоказательства. Киевский клуб отреагировал оперативно, разместив видео спорных моментов на своем официальном сайте.

Среди эпизодов – пенальти в ворота Оболони, удаление игрока киевской команды и несколько других моментов из поединка 5-го тура Первой лиги.

К слову, Металлист считает такие заявления попыткой дискредитировать клуб. После шести туров Первой лиги харьковчане возглавляют турнирную таблицу, Оболонь находится на 7-й позиции.