"Ігрова ситуація пов'язана з призначенням 11-метрового удару в ворота Оболоні, а саме: неправомірним веденням єдиноборства між захисником Оболоні Олегом Бородаєм і нападником Металіста Жо в межах штрафного майданчика Оболоні (відео).

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Жо, контролюючи м'яч на високій швидкості увірвався в штрафний майданчик команди гостей, Бородай, програючи в швидкості цього нападнику, ззаду, без спроби зіграти в м'яч, спіткнувшись ногами, допустив неправомірний фізичний контакт з ним, що призвело до втрати контролю над м'ячем і падіння атакуючого гравця Металіста.

Відповідно до такого перебігу подій на полі було правильно призначений 11-метровий удар", – йдеться у поясненні на сайті УАФ.

Нагадаємо, Металіст неодноразово звинувачували на старті сезону у роботі з арбітрами через частоту вилучень у суперників харків'ян та призначених пенальті.

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