Экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев вступил в неравный бой с цензурой – украинская футбольная власть имеет претензии к творчеству скандального футболиста.

Комитет по этике и честной игре УАФ направил экс-футболисту Динамо Александру Алиеву письмо, в котором проинформировал, что планирует рассмотреть текст его песни "КЕНТ – футбол в моей крови" на ближайшем заседании.

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Об этом бывший полузащитник рассказал в своем YouTube-канале. Сообщение Алиеву направили через любительский клуб Джуниорс, за который выступает 36-летний игрок. Текст будут рассматривать на наличие возможного ущерба имиджу украинского футбола и проявления неуважения к коллегам, соперникам. Алиева попросили прислать письменные объяснения по этому делу.

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