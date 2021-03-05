"Говорить о его клипе не хочу, потому что мне такие моменты не нравятся. Думаю, он – талант, серьезный футболист, с именем. Он мог бы чем-то другим заниматься с опытом в таких больших клубах. Имеет хорошие связи, у него много фанатов, его знают.

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Но если он выбрал такой путь, я не могу его осуждать. Такие моменты – немножко некрасиво. Но если ему это нравится, если он получает удовольствие или деньги... Он это не просто так делает. Я Сашу знаю, не хочу его обидеть, но клип вызывающий. Что делать дальше, чтобы были просмотры? Вот и мне говорят: "Давай, Миша, будешь блогером". Но я не хочу. Мне хватает поговорить с людьми, хватает моей популярности. Зачем мне каждый день что-то показывать: что я ем, где я сплю. Это не мое. Я могу пообщаться, люблю журналистов.

О канале Алиева больше негативных отзывов. Саня был хорошим футболистом, я до сих пор помню, какие голы он забивал. Этот человек мог пойти другим путем, более солидным. Он мог бы быть клубным тренером, тренером сборной – у него же колоссальные связи. Немного потерял он себя. Мне жаль, потому что я знаю, что он харизматичный человек, который мог бы быть где-то в федерации или молодежной сборной. Я таким вижу продолжение его карьеры. А то, что сейчас – не очень", – заявил Кополовец в интервью Sport ArenaTV.

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