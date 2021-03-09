Екс-півзахисник збірної України Олександр Алієв вступив у бій з цензурою – українська футбольна влада має претензії до творчості скандального футболіста.

Комітет з етики та чесної гри УАФ направив екс-футболісту Динамо Олександру Алієву листа, в якому проінформував, що планує розглянути текст його пісні "КЕНТ – футбол у моїй крові" на найближчому засіданні.

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Про це колишній півзахисник розповів у своєму YouTube-каналі. Повідомлення Алієву надіслали через аматорський клуб Джуніорс, за який виступає 36-річний гравець. Текст розглядатимуть на наявність можливих збитків іміджу українського футболу і прояви неповаги до колег та суперників. Алієва попросили надіслати письмові пояснення у цій справі.

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