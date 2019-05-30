УАФ отказала Олимпик в выдаче аттестата на сезон 2019/20, – журналист

Журналист Кирилл Крыжановский сообщил, что Олимпик получил отказ от Украинской ассоциации футбола в выдаче аттестата на сезон премьер-лиги 2019/20.

"Аттестационный комитет УАФ отказал в выдаче аттестата Олимпик на следующий сезон. Причина – клубные команды Олимпика U-21 и U-19 дисквалифицированы за договорные матчи, а согласно регламенту, для участия в УПЛ у клуба должны быть молодежная и юниорская команды (U- 21 и U-19).

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Олимпик подал апелляцию на решение о снятии их команд U-21 и U-19, но пока никаких сдвигов в этом деле нет.

После отказа комитета аттестовать Олимпик, клуб обратился к другим участникам УПЛ с непубличным обращением, в котором просит клубы поддержать их в данной ситуации и выступить с совместным и уже публичным обращением к УАФ, чтобы для них сделали исключение.

Но по моей информации, далеко не все клубы будут поддерживать эту инициативу Олимпика. Причины пока неизвестны, но вряд ли Олимпик получит помощь со стороны всех участников УПЛ.

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Также остается открытым вопрос – кто попадет в УПЛ в случае окончательного отказа выдачи аттестата Олимпик? Вариантов немного – или это кто-то из пары проигравших плей-офф на вылет, или Арсенал-Киев", – написал Крыжановский в своем телеграмм-канале.