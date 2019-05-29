Олимпик спас ничью с Ворсклой и остался в УПЛ – полтавчане завоевали Кубок престижа

В рамках 32-го тура УПЛ Ворскла сыграла вничью с Олимпиком. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Ворскла на своем поле сыграла последний матч сезона 2018/19 против Олимпика. Чтобы возглавить вторую шестерку и завоевать Кубок престижа "зелено-белым" необходимо было во что бы то не стало побеждать. Однако сделать это было не так просто, ведь "фантазерам" нужно было хотя бы одно очко, чтобы обезопасить себя от переходных матчей и гарантированно остаться в Премьер-лиге.

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И уже на пятой минуте после фола гостей Ворскла забила: Денис Васин исполнил стандарт с правого угла штрафной и Вячеслав Шарпар головой переправил круглого в ворота. Через шесть минут мог отличиться уже сам Васин – мяч после его удара просвистел рядом со штангой. На 15-й минуте после углового Шарпар пытался переправить мяч в ворота, но Владимир Крынский подстраховал свою команду.

В первом тайме Олимпик очень слабо выглядел в атаке – из опасных моментов можно вспомнить разве что неточный удар Евгения Пасича в середине тайма и неудачную попытку пробить у Егора Клименчука.

На 31-й минуте Артур из центра штрафной целил в девятку, но мяч рикошетом от Дмитрия Гришко вышел на угловой. И сразу же, после подачи углового, Шарпар головой переправил мяч на дальнюю штангу, где Васин, подставив ногу, чудом не попал в пустые ворота. За две минуты до окончания первого тайма Егор Клименчук нарушил правила в своей штрафной площадке сбив Игоря Пердуту и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый четко реализовал Денис Васин.

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Второй тайм начался довольно спокойно: Ворскла сама не форсировала события и не позволяла сопернику обострять ситуацию. На 61-й минуте Олимпик имел супершанс чтобы сократить счет: Матар Дийе пробивал с угла штрафной, но попал в штангу ворот. И сразу же на добивании был Сергей Политыло, но мяч после его удара попал в защитника. Через три минуты, после навеса со стандарта, в штрафной гостей возникла паника и "зелено-белые" могли забить третий гол, но защитникам после нескольких добиваний, удалось вынести мяч из штрафной.

На 75-й минуте Максим Дегтярев после прострела в штрафную из района одиннадцатиметровой отметки сократил счет, а спустя восемь минут с подачи Матара Дийе Дегтярев сделал дубль и поставил окончательную точку в поединке.

Ничья в этом матче принесла Ворскле первое место во второй шестерке и Кубок престижа, Олимпик остался в УПЛ и не будет играть в переходных матчах, отправив туда Карпаты и Черноморец.

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