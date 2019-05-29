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Олимпик спас ничью с Ворсклой и остался в УПЛ – полтавчане завоевали Кубок престижа

19:13 79 Читати українською
Олимпик спас ничью с Ворсклой и остался в УПЛ – полтавчане завоевали Кубок престижа
Ворскла – Олимпик – 2:2

В рамках 32-го тура УПЛ Ворскла сыграла вничью с Олимпиком. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

5’ Вячеслав Шарпар
44’ Денис Васин
 
Максим Дегтярьов 75’
Максим Дегтярьов 82’
5’ Вячеслав Шарпар
44’ Денис Васин
75’ Максим Дегтярьов
82’ Максим Дегтярьов

Ворскла на своем поле сыграла последний матч сезона 2018/19 против Олимпика. Чтобы возглавить вторую шестерку и завоевать Кубок престижа "зелено-белым" необходимо было во что бы то не стало побеждать. Однако сделать это было не так просто, ведь "фантазерам" нужно было хотя бы одно очко, чтобы обезопасить себя от переходных матчей и гарантированно остаться в Премьер-лиге.

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И уже на пятой минуте после фола гостей Ворскла забила: Денис Васин исполнил стандарт с правого угла штрафной и Вячеслав Шарпар головой переправил круглого в ворота. Через шесть минут мог отличиться уже сам Васин – мяч после его удара просвистел рядом со штангой. На 15-й минуте после углового Шарпар пытался переправить мяч в ворота, но Владимир Крынский подстраховал свою команду.

В первом тайме Олимпик очень слабо выглядел в атаке – из опасных моментов можно вспомнить разве что неточный удар Евгения Пасича в середине тайма и неудачную попытку пробить у Егора Клименчука.

На 31-й минуте Артур из центра штрафной целил в девятку, но мяч рикошетом от Дмитрия Гришко вышел на угловой. И сразу же, после подачи углового, Шарпар головой переправил мяч на дальнюю штангу, где Васин, подставив ногу, чудом не попал в пустые ворота. За две минуты до окончания первого тайма Егор Клименчук нарушил правила в своей штрафной площадке сбив Игоря Пердуту и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый четко реализовал Денис Васин.

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Второй тайм начался довольно спокойно: Ворскла сама не форсировала события и не позволяла сопернику обострять ситуацию. На 61-й минуте Олимпик имел супершанс чтобы сократить счет: Матар Дийе пробивал с угла штрафной, но попал в штангу ворот. И сразу же на добивании был Сергей Политыло, но мяч после его удара попал в защитника. Через три минуты, после навеса со стандарта, в штрафной гостей возникла паника и "зелено-белые" могли забить третий гол, но защитникам после нескольких добиваний, удалось вынести мяч из штрафной.

На 75-й минуте Максим Дегтярев после прострела в штрафную из района одиннадцатиметровой отметки сократил счет, а спустя восемь минут с подачи Матара Дийе Дегтярев сделал дубль и поставил окончательную точку в поединке.

Ничья в этом матче принесла Ворскле первое место во второй шестерке и Кубок престижа, Олимпик остался в УПЛ и не будет играть в переходных матчах, отправив туда Карпаты и Черноморец.

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