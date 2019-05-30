УАФ відмовила Олімпіку у видачі атестату на сезон 2019/20, – журналіст

Журналіст Кирило Крижановський повідомив, що Олімпік отримав відмову від Української асоціації футболу у видачі атестата на сезон прем'єр-ліги 2019/20.

"Атестаційний комітет УАФ відмовив у видачі атестата Олімпіку на наступний сезон. Причина – клубні команди Олімпіка U-21 і U-19 дискваліфіковані за договірні матчі, а згідно з регламентом, для участі в УПЛ у клубу повинні бути молодіжна і юніорська команди (U-21 і U-19).

Олімпік врятував нічию з Ворсклою та залишився в УПЛ – полтавці здобули Кубок престижу

Олімпік подав апеляцію на рішення про зняття їх команд U-21 і U-19, але поки що ніяких зрушень у цій справі немає.

Після відмови комітету атестувати Олімпік, клуб звернувся до інших учасників УПЛ з непублічним зверненням, в якому просить клуби підтримати їх в даній ситуації і виступити зі спільним і вже публічним зверненням до УАФ, щоб для них зробили виняток.

Але за моєю інформацією, далеко не всі клуби будуть підтримувати цю ініціативу Олімпіка. Причини поки невідомі, але навряд чи Олімпік отримає допомогу з боку всіх учасників УПЛ.

Ворскла – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Також залишається відкритим питання – хто потрапить в УПЛ в разі остаточної відмови видачі атестата Олімпіку? Варіантів небагато – або це хтось із пари тих, хто програв плей-офф на виліт, або Арсенал-Київ", – написав Крижановський у своєму телеграм-каналі.