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Ворскла – Олимпик – 2:2 – видео голов и обзор матча

06:15 19 Читати українською
Ворскла – Олимпик – 2:2 – видео голов и обзор матча
Ворскла – Олимпик – 2:2 – видео голов и обзор матча

Олимпик сыграл вничью с Ворсклой и сохранил прописку в УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

5’ Вячеслав Шарпар
44’ Денис Васин
 
Максим Дегтярьов 75’
Максим Дегтярьов 82’
5’ Вячеслав Шарпар
44’ Денис Васин
75’ Максим Дегтярьов
82’ Максим Дегтярьов

Ворскла в первом тайме забила Олимпику два гола и приблизила донецкую команду в зону переходных матчей, правда во втором тайме подопечные Климовского забили дважды и спасли ничью в матче.

Олимпик спас ничью с Ворсклой и остался в УПЛ – полтавчане завоевали Кубок престижа

Такой результат в поединке принес Ворскле первое место во второй шестерке и Кубок престижа, Олимпик остался в УПЛ и не будет играть в переходных матчах, отправив туда Карпаты и Черноморец.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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