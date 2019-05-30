Ворскла – Олимпик – 2:2 – видео голов и обзор матча

Олимпик сыграл вничью с Ворсклой и сохранил прописку в УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Ворскла в первом тайме забила Олимпику два гола и приблизила донецкую команду в зону переходных матчей, правда во втором тайме подопечные Климовского забили дважды и спасли ничью в матче.

Олимпик спас ничью с Ворсклой и остался в УПЛ – полтавчане завоевали Кубок престижа

Такой результат в поединке принес Ворскле первое место во второй шестерке и Кубок престижа, Олимпик остался в УПЛ и не будет играть в переходных матчах, отправив туда Карпаты и Черноморец.