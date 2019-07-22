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УАФ оштрафовала Металлист 1925 на приличную сумму за поведение болельщиков

13:43 24 Читати українською
УАФ оштрафовала Металлист 1925 на приличную сумму за поведение болельщиков
Фанаты Металлист-1925 / ФК Металлист 1925

Металлист 1925 получил наказание за поведение фанатов на матче 30-го тура сезона 2018/19 Первой лиги против Авангарда.

Металлист 1925 наказан за неподобающее поведение фанатов на матче 30-го тура Первой лиги против Авангарда из Краматорска, сообщил официальный сайт харьковчан.

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Кроме штрафа в размере 100 тысяч грн, Металлист 1925 получил запрет на организацию выезда болельщиков на матч 2-го тура Первой лиги против Балкан.

Отмечается, что харьковчане имеют десять дней, чтобы обжаловать решение в Апелляционном комитете УАФ.

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