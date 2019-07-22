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УАФ оштрафувала Металіст 1925 на пристойну суму за поведінку вболівальників

13:43 466 Читать на русском
УАФ оштрафувала Металіст 1925 на пристойну суму за поведінку вболівальників
Фанати Металіст-1925 / ФК Металіст 1925

Металіст 1925 отримав покарання за поведінку фанатів на матчі 30-го туру Першої ліги сезону 2018/19 проти Авангарда.

Металіст 1925 покараний за неналежну поведінку фанатів на матчі 30-го туру Першої ліги проти Авангарду з Краматорська, повідомив офіційний сайт харків'ян.

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Крім штрафу в розмірі 100 тисяч грн, Металіст 1925 отримав заборону на організацію виїзду вболівальників на матч 2-го туру Першої ліги проти Балкан.

Зазначається, що харків'яни мають десять днів, щоб оскаржити рішення в Апеляційному комітеті УАФ.

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