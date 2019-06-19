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Металлист 1925 объявил имя нового главного тренера

17:11 131 Читати українською
Металлист 1925 объявил имя нового главного тренера
Андрей Демченко / ФК Металлист 1925

Новым главным тренером Металлиста 1925 стал украинский специалист Андрей Демченко.

Металлист 1925 объявил имя нового главного тренера команды. Им стал Андрей Демченко, который работал в тренерском штабе бывшего наставника харьковчан Александра Горяинова, сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта не разглашаются.

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Напомним, ранее Андрей Демченко исполнял обязанности главного тренера ровенского Вереса, а впоследствии и ФК Львов.

Заметим, что по итогам прошлого сезона Первой лиги Металлист 1925 занял 4-ю строчку турнирной таблицы, но не смог пробиться в элитный дивизион чемпионата Украины. А руководство харьковского клуба приняло решение прекратить сотрудничество с Александром Горяиновым.

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Первая лига Металлист 1925 Металлист 1925 Андрей Демченко Андрей Демченко
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