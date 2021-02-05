Главный тренер Зари Виктор Скрипник хочет, чтобы его подопечные были сконцентрированы только на подготовке ко второй части сезона.

Наставник луганского клуба запретил своим подопечным общение с прессой, пока команда находится на зимних сборах, сообщает Football Hub.

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Такие меры приняты для того, чтобы футболисты лишний раз не отвлекались от тренировок. Добавим, что Заря 7 февраля проведет последний спарринг в Турции, после чего вернется в Украину.

К слову, уже 13 февраля Заря возобновит выступления в УПЛ матчем против Десны – поединок запланирован на 14:00.

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