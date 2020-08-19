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Первый тур УПЛ пройдет без системы VAR – известна причина

14:02 - Читати українською
Первый тур УПЛ пройдет без системы VAR – известна причина
Система VAR в действии / Фото из открытых источников

Украинская ассоциация футбола готовится увеличить количество рефери, имеющих право работать с системой видеопомощи.

Уже на этой неделе, 21 августа, стартует новый сезон в чемпионате Украины. Матчи первого тура будут разбиты на три дня, однако ни в одном из них не будет полноценно работать система VAR.

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Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий отметил, что видеоасистент арбитра будет функционировать на трех матчах тура, однако останется в режиме оффлайн и влиять на решения судей не сможет. Это сделано с целью обучения новой группы рефери, которые в будущем получат право обслуживать матчи с VAR.

"Насколько я знаю, в планах УАФ приобретение второй машины VAR. Они активно работают, чтобы можно было охватить как можно больше матчей", – сказал Дикий в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, первый тур нового сезона УПЛ стартует в пятницу, 21 августа, матчами Олимпик – Динамо и Шахтер – Колос.

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Теги
УПЛ Видеопомощник арбитра Евгений Дикий Видеоассистент арбитра (VAR)
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