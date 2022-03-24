Старший из братьев Индзаги возглавил "ласточок" прошлым летом. Главным требованием к Индзаги было попадание в зону плей-офф за выход в Серию А. Даже в контракте был пункт, согласно которому тренера нельзя уволить, если команда находится в топ-8.

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В конце концов, одиозное руководство не остановили такие формальности. Индзаги пытались отправить в отставку еще в начале февраля, но тогда все утихло. Теперь Пиппо официально стал безработным. Клуб уже объявил о назначении Эудженио Корини. В настоящее время Брешия занимает пятое место в турнирной таблице Серии В, претендуя на повышение в классе.

"Девять месяцев назад я прибыл в Брешию. Меня попросили закрепить команду в Серии B с плей-офф мечты, от которого родилось обязательство не увольнять меня, если команда останется в восьмерке лучших. Между мной и городом сразу возникла любовь. Мой сын родился в Брешии, и мы останемся здесь на время.

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С достоинством я передаю эстафету тем, кто придет после меня. Желаю им побед. Однако я хотел бы закончить размышлением, которое будет продолжено в компетентных органах… Я считаю абсурдным, что в таком государстве, как Италия, не предусмотрена ответственность за несоблюдение договорных обязательств", – прокомментировал увольнение Индзаги.