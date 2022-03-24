Італійська Серія В анонсувала масштабну акцію, спрямовану на те, аби підтримати українців.

Протягом двох наступних турів Серії В італійські уболівальники збиратимуть допомогу для українців. Про це домовилися УАФ та керівництво ліги, повідомляє офіційний сайт організації.

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У день матчів стадіони усіх клубів другого за рангом дивізіону чемпіонату Італії стануть центрами для збору гуманітарної допомоги. Долучитися до акції закликають усіх охочих. Збирати будуть переважно медикаменти та продукти харчування.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу. Українські та іноземні футболісти збирають гуманітарну допомогу та допомагають армії грішми.

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