Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что в Доме футбола прошло заседание Исполкома, на котором обсудили резонансное решение коллег из Боснии и Герцеговины провести поединок с россиянами.

"Первый вопрос повестки дня, получивший единогласную поддержку – обращение к руководству ассоциации футбола Боснии и Герцеговины с просьбой отменить решение о проведении товарищеского матча со сборной РФ, который запланирован на 19 ноября на территории России. Параллельно обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов обратились к игрокам национальной сборной Боснии и Герцеговины с просьбой не участвовать в таком поединке.

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Исполком УАФ призвал руководство футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины быть солидарными со всем цивилизованным футбольным миром, отстранившим команды из России от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА за их молчаливую поддержку военной агрессии РФ против Украины.

А россиянам лучше готовиться не к матчам сборной, а к выплатам репараций за нанесенный ущерб Украине, в том числе и футбольной инфраструктуре нашего государства", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, боснийцы подтвердили, что проведут матч с захватчиками 19 ноября в Санкт-Петербурге. Помимо европейской сборной, россияне запланировали спарринги с Кыргызстаном и Ираном.

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