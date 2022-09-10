Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що в Будинку футболу відбулось засідання Виконкому, на якому обговорили резонансне рішення колег з Боснії і Герцеговини провести поєдинок з росіянами.

"Перше питання порядку денного, яке отримало одноголосну підтримку, – звернення до керівництва асоціації футболу Боснії і Герцеговини з проханням скасувати рішення про проведення товариського матчу зі збірною РФ, який запланований на 19 листопада на території Росії. Паралельно володарі "Золотого м’яча" Олег Блохін і Ігор Бєланов звернулися до гравців національної збірної Боснії і Герцеговини з проханням не брати участі в такому поєдинку.

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Виконком УАФ закликав керівництво футбольної асоціації Боснії і Герцеговини бути солідарними з усім цивілізованим футбольним світом, який відсторонив команди з Росії від міжнародних змагань під егідою УЄФА та ФІФА за їх мовчазну підтримку військової агресії РФ проти України.

А росіянам краще готуватися не до матчів збірної, а до виплат репарацій за завдані збитки Україні, в тому числі і футбольній інфраструктурі нашої держави", – написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, боснійці підтвердили, що проведуть матч зі загарбниками 19 листопада у Санкт-Петербурзі. Окрім європейської збірної, росіяни запланували спаринги з Киргизстаном та Іраном.

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