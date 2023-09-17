"Он очень хороший вратарь, у него большой потенциал, и мы уверены в нем. Но когда игрок приезжает в конце предсезонки, всегда трудно решить, когда дать ему играть.

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Мы предоставили ему несколько недель, чтобы привыкнуть к партнерам по команде, обрести уверенность и набрать форму. В первых матчах я ставил Самуэла Соареша, который также проявил себя хорошо, поэтому считаю, у нас отличный выбор на позиции вратаря.

Сейчас было самое время поставить на игру Трубина. У него было не так много работы, но он очень хорошо владел мячом. Ему было очень важно сыграть, ведь когда ты играешь, то становишься частью команды. Это был очень хороший день для Трубина, мы счастливы", – цитирует Шмидта официальный сайт "орлов".

Напомним, украинец вышел в основе и отыграл весь поединок, пропустив с пенальти. Бенфика одержала победу 2:1 и после 5-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Португалии второй, отставая от Порту на одно очко.

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