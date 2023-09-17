"Він дуже хороший воротар, у нього великий потенціал, і ми впевнені в ньому. Але коли гравець приїжджає наприкінці передсезонки, завжди важко вирішити, коли дати йому грати.

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Ми надали йому декілька тижнів, щоб звикнути до партнерів по команді, набути впевненості та набрати форму. У перших матчах я ставив Самуела Соареша, який також проявив себе добре, тож вважаю, у нас чудовий вибір на позиції воротаря.

Зараз був саме час поставити на гру Трубіна. У нього було не так багато роботи, але він дуже добре володів м'ячем. Йому було дуже важливо зіграти, адже коли ти граєш, то стаєш частиною команди. Це був дуже хороший день для Трубіна, ми щасливі", – цитує Шмідта офіційний сайт "орлів".

Нагадаємо, українець вийшов в основі і відіграв увесь поєдинок, пропустивши з пенальті. Бенфіка здобула перемогу 2:1 і після 5-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Португалії другою, відстаючи від Порту на одне очко.

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