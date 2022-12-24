Марсель хочет подписать Малиновского, которого видит идеальной заменой провальному бразильскому хавбеку Жерсону, сообщает Foot-sur7.fr.

Малиновский остается на радарах Марселя и может "выгнать" провального бразильца за 20 млн евро

Впрочем, Аталанта вставляет палки в колеса, подняв цену с 10 до 20 млн евро. Марсель имеет финансовые проблемы, поэтому трансфер стал очень маловероятным. Добавим, что контракт Малиновского рассчитан до 2024 года.

Отметим, что Руслан потерял место в основе Аталанты в текущем сезоне, в общей сложности сыграв в 14 поединках и отличившись голом и 2 ассистами.

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