Аталанта шокировала Марсель ценой за Малиновского – трансфер украинца в шаге от срыва
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский испытывает трудности в уходе из итальянского клуба.
Марсель хочет подписать Малиновского, которого видит идеальной заменой провальному бразильскому хавбеку Жерсону, сообщает Foot-sur7.fr.
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Впрочем, Аталанта вставляет палки в колеса, подняв цену с 10 до 20 млн евро. Марсель имеет финансовые проблемы, поэтому трансфер стал очень маловероятным. Добавим, что контракт Малиновского рассчитан до 2024 года.
Отметим, что Руслан потерял место в основе Аталанты в текущем сезоне, в общей сложности сыграв в 14 поединках и отличившись голом и 2 ассистами.
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