– Каким был Шевченко в сборной?

– Шевченко – это личность. Было видно, что к нам приезжает футболист с именем и другим уровнем футбола. Он показывал это на поле. У Шевы был другой подход к жизни и европейский менталитет. Но в раздевалке он вел себя обычно, со всеми хорошо общался. Не было разделения: Шева – отдельно, мы – отдельно. Мы могли зайти к нему в комнату поговорить, расспросить о Милане.

Шевченко снова меняет профессию – количество легенд на фото с украинцем зашкаливает

– А правда, что Шевченко не знал фамилии некоторых игроков сборной, например, Рыкуна?

– Может, и не знал кого-то, но это было не при мне. Когда я с ним играл, такого не замечал. Я не видел, что он себя ставит выше других.

– Как вел себя Воронин?

– С ним тоже не было никаких проблем. Он одессит, общительный, юморной и делал атмосферу в команде, – заверил Гай в интервью Українському футболу.

Воронин – суперзвезда на бэквокале: украинец в лучшем матче за Ливерпуль помог переписать историю Лиги чемпионов