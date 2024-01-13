– Яким був Шевченко в збірній?

– Шевченко – це особистість. Було видно, що до нас приїжджає футболіст з ім'ям та іншого рівня футболу. Він це показував на полі. У Шеви був інший підхід до життя і європейський менталітет. Але в роздягальні він поводився звичайно, з усіма добре спілкувався. Не було поділу: Шева – окремо, ми – окремо. Ми могли зайти до нього в кімнату поговорити, розпитати про Мілан тощо.

Шевченко знову змінює професію – кількість легенд на фото з українцем зашкалює

– А правда, що Шевченко не знав прізвища деяких гравців збірної, наприклад, Рикуна?

– Може, й не знав когось, але це було не при мені. Коли я з ним грав, то такого не помічав. Я не бачив, що він себе ставить вище за інших.

– Як поводився Воронін?

– З ним теж не було жодних проблем. Він одесит, товариський, дотепний і робив атмосферу в команді, – запевнив Гай в інтерв'ю Українському футболу.

Воронін – суперзірка на беквокалі: українець у найкращому матчі за Ліверпуль допоміг переписати історію Ліги чемпіонів