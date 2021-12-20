Генуэзскому клубу будет не так просто усилить состав во время зимнего трансферного окна.

Ожидалось, что одним из первых подписаний "грифонов" станет вингер Милана Саму Кастильехо. Андрей Шевченко якобы лично лоббировал этот трансфер.

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По информации Calciomercato, на пути Дженоа появились конкуренты. Милан получил несколько предложений из Испании по 26-летнему вингеру. Позиции генуэзцев ослабляет тот факт, что Кастильехо больше нравится перспектива возвратиться на родину.

Добавим, что в текущем сезоне Кастильехо потерял статус важного игрока для тактических построений Стефано Пиоли и наиграл всего 110 минут, отличившись 2 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его в 5,5 млн евро.

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