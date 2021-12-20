Генуезькому клубу буде не так просто підсилити склад піл час зимового трансферного вікна.

Очікувалося, що одним із перших підписань "грифонів" стане вінгер Мілана Саму Кастільєхо. Андрій Шевчанко нібито особисто лобіював цей трансфер.

Шевченко особисто намагається влаштувати трансфер гравця Мілана – Мальдіні готовий допомогти давньому товаришу

За інформацією Calciomercato, на шляху Дженоа з'явилися конкуренти. Мілан отримав кілька пропозицій із Іспанії щодо 26-річного вінгера. Позиції генуезців послаблює той факт, що Кастільєхо більше подобається перспектива повернутися на батьківщину.

Додамо, що у поточному сезоні Кастільєхо втратив статус важливого гравця для тактичних побудов Стефано Піолі та награв лише 110 хвилин, відзначившись 2 гольовими передачами. Transfermarkt оцінює його у 5,5 млн євро.

Лаціо впевнено обіграв Дженоа – ефектний гол врятував від розгрому, Шевченко в режимі очікування до лютого