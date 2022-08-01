"У нас есть долгосрочные контракты. Более того, мы будем встречаться с Траоре и будем говорить, чтобы он остался. И хочет остаться. Просто из-за войны мне технически сложно выполнять контракты. Не из-за финансов. Раньше, как было с иностранцами: мы переводили деньги в украинский банк, он конвертировал их в евро, и футболисты пересылали их себе на родину.

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Сегодня это сделать нельзя. Я могу только положить легионеру в гривнах на счет в украинском банке по курсу на момент зачисления. И все. НБУ сделал ограничение, что ты можешь рассчитаться картой за границей на сумму до 100 тысяч гривен в месяц. Игрок даже не сможет их использовать никуда. С юридической точки зрения, я пока даже не знаю, как решить этот вопрос", – поделился Палкин в интервью Tribuna.

Напомним, что почти все легионеры Шахтера покинули клуб, воспользовавшись правилом ФИФА и заморозив свои контракты с "горняками". Единственным оставшимся в клубе стал форвард Лассина Траоре.

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