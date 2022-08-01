"Ми маємо довгі контракти. Більше того, ми сьогодні зустрічатимемося з Траоре і говоритимемо, щоб він залишився. І хоче залишитися. Просто через війну мені технічно складно виконувати контракти. Не через фінанси. Раніше як було з іноземцями: ми переказували гроші до українського банку, він конвертував їх у євро, і футболісти пересилали їх собі на батьківщину.

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Сьогодні це зробити не можна. Я можу лише покласти легіонеру у гривнях на рахунок в українському банку за курсом на момент зарахування. І все. НБУ сьогодні зробив обмеження, що ти можеш розрахуватись карткою за кордоном на суму до 100 тисяч гривень на місяць. Гравець навіть не зможе використати їх нікуди. З юридичного погляду я поки що навіть не знаю, як вирішити це питання", – поділився Палкін у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, що майже всі легіонери Шахтаря покинули клуб, скориставшись правилом ФІФА та заморозивши свої контракти з "гірниками". Єдиний, хто залишився у клубі, став форвард Лассіна Траоре.

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