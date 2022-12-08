Дело в плохой реализации моментов: команда нанесла 67 ударов, а забила всего лишь 6 мячей.

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик считает нереализацию главной причиной провала "манншафт" на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом информирует Bild.

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Сообщаетя, что тренер убеждён: его команда создала достаточно голевых моментов в Катаре, просто не смогла их использовать. Источник приводит статистику в качестве аргумента: за 3 матча группового этапа "Бундестим" нанесла 67 ударов по воротам соперника, это – лучший показатель среди всех участников ЧМ-2022 в рамках группового этапа.

Напомним, что сборная Германии забила в трёх матчах ЧМ 6 голов.

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