Эксперимент Флика ради 1/8

После поражения от Японии и ничьей с Испанией на Ганс-Дитера Флика вылилось немало критики. В частности, она касалась правого фланга обороны. В первом матче играл Зюле, во втором – Керер, а против "тикос" вышел хавбек Киммих. Директор Бундестим Оливер Бирхофф объяснил, что таким образом команда хочет усилить атакующую мощь фланга, ведь стремится победить.

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На острие же вышел Мюллер, а не Фюлькруг, который проводит великолепный сезон. Представитель немцев говорит, что тренерский штаб во главе с Фликом решил сделать ставку на опыт форварда Баварии, ведь он является лидером коллектива. Чтобы выйти в плей-офф, немцам нужно было только побеждать (желательно с как можно большим счетом) и надеяться на поражение Японии от Испании.

Тотальный контроль = закономерный результат

Встреча была особенной и тем, что впервые в истории ЧМ главным арбитром была женщина – француженка Стефани Фрапар. Помогали ей Неуза Бек (Бразилия) и Карен Диас Медина (Мексика). Стартовый свисток прозвучал в 21:00. И сразу немецкая "машина" завелась, не останавливаясь ни на мгновение в течение первых 45 минут.

Подопечные Флика на 10 минуте открыли счет. Мусиала отдал на фланг Рауму, а тот подал в штрафную. Гнабри эффектно головой перевел под дальнюю штангу! Позже Серж закручивал в тот же угол – рядом со стойкой. Тотальный прессинг и контроль вместе с быстрым отбором при потерях помогли немцам создать не один момент. Особых комплиментов заслуживает Мусиала, который делал все, что хотел, с защитой Коста-Рики.

Центральноамериканская сборная с трудом переводила сфера за центр поля, но в конце тайма могла неожиданно забивать. На 42 минуте Рюдигер в попытках выбить сферу обрезался, подарив ее Фуллеру. Но тот не сумел переиграть Нойера, эффектно вытащившего из-под перекладины. Мануэль, к слову, установил новый рекорд, проведя 19 матч на ЧМ – больше всего среди всех киперов в истории.

19 – Manuel Neuer is making his 19th appearance at the #FIFAWorldCup today, becoming the goalkeeper with the outright most appearances in the history of the competition. NEUERrecord. #CRCGER @FCBayernEN @FCBayernUS https://t.co/Y2qnxNlxNX — OptaFranz (@OptaFranz) December 1, 2022

Германия дала в штангу!

Флик после перерыва выпустил Клостерманна, вернув Киммиха в полузащиту, а также Фюлькруга, решив играть с двумя форвардами. Дело в том, что в параллельном матче Япония побеждала, поэтому нужно было забивать. Но старт второго тайма был кардинально другим для Бундестим. В атаке мало что удавалось, а в обороне случилась беда. На 58 минуте прошла одна из немногих атак, которая завершилась простым ударом. Однако Нойер не сумел зафиксировать мяч, он отлетел к Техеды, который и забил!

Мусиала должен был забивать, но его удар взяла на себя стойка. Добивание неудачное. Мюллер через секунду пробил выше, а мяч после выстрела Рюдигера "поцеловал" каркас. Невезение продолжилось и Джамал во второй раз попал в ту же штангу. А дальше немцы пропустили! Суматоха в штрафной после подачи завершилась голом Варгаса.

Второе фиаско Бундестим подряд

Уже в следующей атаке Хаверц, который вышел на замену, перебросил Наваса. Какие же качели. Фюлькруг с метра расстреливал кипера ПСЖ, но тот успел выбросить руки. Завершающие 10 минут были просто невероятными: Хаверц оформил дубль, а Фулькруг попал в пустые ворота. 4:2. Но и этого было недостаточно. Чтобы выйти в плей-офф, немцам надо было забить еще минимум 5 мячей. За матч немцы нанесли 32 удара!

Но итог следующий: Германия на втором ЧМ подряд не сумела выйти из группы! Сейчас же она заняла предпоследнюю строчку с 4 очками, уступив испанцам по разнице забитых и пропущенных. Коста-Рика финишировала третьей, а выиграла группу смерти Япония!

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