"На начальном этапе у меня был конфликт с Аль-Айном большой. Проблема не в том, что было предложение от сборной, а в том, что не было коммуникации с руководством клуба. Был большой конфликт из-за подбора игроков. Поэтому я был готов поехать.

Ребров: Я был готов возглавить сборную Украины

Руководство не очень корректно вело себя, но уже все нормально. Результат есть, все удовлетворены. Здесь совершенно не так, как в Европе. Рассказывать не хочу, но здесь все по-другому", – сказал Ребров для Youtube-каналу Бомбрадир.

Напомним, летом УАФ пыталась пригласить Реброва в сборную Украины, но шейхи не отпустили специалиста.

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