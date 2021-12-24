"На початковому етапі у мене був конфлікт з Аль-Айном великий. Проблема не в тому, що була пропозиція від збірної, а в тому, що не було комунікації з керівництвом клубу. Був великий конфлікт через підбір гравців. Через це я був готовий поїхати.

Ребров: Я був готовий очолити збірну України

Керівництво не дуже коректно поводилося, але вже все нормально. Результат є, всі задоволені. Тут абсолютно не так, як у Європі. Розповідати не хочу, але тут все інакше", – сказав Ребров для Youtube-каналу Бомбрадир.

Нагадаємо, влітку УАФ намагалась запросити Реброва у збірну України, але шейхи не відпустили фахівця.

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