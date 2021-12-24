"Выходили на меня из сборной Украины, но у меня уже есть контракт. Я готов работать со сборной Украины. Но я сказал тогда: вы решите ситуацию с клубом, и я готов. Я никого подсиживать не буду, и я представляю, как сложно сейчас Александру Петракову... Какое давление со всех сторон... Лично я был готов, но у меня есть контракт... Если бы договорились с клубом, то я бы с удовольствием работал в сборной.

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Конечно, я бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины. Кто-то говорит, что в сборной нужно работать в 60-70 лет, когда уже есть опыт. Но в сборную тебя не приглашают каждый месяц. Сейчас я получаю удовольствие от работы в Аль-Айне. Увидим, что будет дальше", – сказал Ребров для Youtube-каналу Бомбрадир.

Напомним, после Евро-2020 УАФ пыталась пригласить Реброва на замену Шевченко, но шейхи не согласились отпускать украинского специалиста.

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