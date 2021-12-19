Уже 1 января чемпион мира имеет право договариваться с другими клубами, однако в столице Франции не желают мириться с очевидным.

Мбаппе признался, что мотивирует его покинуть ПСЖ и уйти в другой клуб

"Если Мбаппе решит остаться, то он останется, потому что это наше желание. Мы бы хотели, чтобы он остался, но мы должны уважать его позицию. Думаю, у нас еще хорошие шансы продлить его контракт", – приводит слова Леонардо инсайдер Фабрицио Романо.

Добавим, что главным претендентом на Мбаппе считается Реал, который якобы уже имеет устный договор с 22-летним форвардом.

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