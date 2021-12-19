Вже 1 січня чемпіон світу має право домовлятися з іншими клубами, однак у столиці Франції не хочуть миритися з очевидним.

Мбаппе зізнався, що мотивує його покинути ПСЖ і піти в інший клуб

"Якщо Мбаппе вирішить залишитися, то він залишиться, тому що це наше бажання. Ми б хотіли, щоб він залишився, але ми повинні поважати його позицію. Думаю, у нас ще хороші шанси продовжити його контракт", – наводить слова Леонардо інсайдер Фабріціо Романо.

Додамо, що головним претендентом на Мбаппе вважається Реал, який нібито вже має усну домовленість з 22-річним форвардом.

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